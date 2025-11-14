Im 10-Q-Bericht tauchen massive Verkäufe auf - Hinweise deuten auf Apple und Bank of America. Berkshire Hathaway wird heute die Details offenlegen.Berkshire Hathaway setzt seine Serie großer Aktienverkäufe fort. Im dritten Quartal trennte sich das Konglomerat von Warren Buffett laut 10-Q-Bericht von Wertpapieren im Umfang von 12,4 Milliarden US-Dollar - und dürfte dabei erneut in großem Stil Apple und Bank of America reduziert haben. Beide Beteiligungen gelten als wahrscheinlichste Kandidaten, weil deren historische Einstandskosten extrem niedrig sind und Berkshire im Quartal gleichzeitig realisierte Kapitalgewinne von rund 10 Milliarden US-Dollar auswies. Barron's schätzt auf Basis der …

