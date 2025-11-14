

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



14.11.2025 / 13:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Andreas Nachname(n): Lösler

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Alzchem Group AG

b) LEI

8945004EL7WZK3ERG181

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2YNT30

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 131,00 EUR 74.670,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 131,00 EUR 74.670,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETA





14.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News