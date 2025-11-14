Gedämpfte Stimmung an den Börsen - Versicherer im Fokus

Der deutsche Leitindex beginnt den Handel mit leichten Verlusten und folgt damit den negativen Vorgaben aus den USA, wo die Futures am Morgen ebenfalls nachgeben. In Asien zeigt sich der Nikkei dagegen leicht fester.

Makroökonomischer Überblick:

Frische Daten aus China dämpfen die Erwartungen. Die Industrieproduktion legte im Oktober nur um 4,9 Prozent zu und blieb damit deutlich hinter den Prognosen zurück. Es ist das schwächste Wachstum seit August 2024, belastet durch die Feiertage der Golden Week und rückläufige Exportaufträge. Im Laufe des Vormittags richtet sich der Blick auf die Eurozone. Die Handelsbilanz für September wird veröffentlicht. Nach einem Überschuss von einer Milliarde Euro im Vormonat rechnen Ökonomen mit einem Anstieg, was auf eine Stabilisierung des Außenhandels hindeuten könnte.

Im Fokus:

Die Aktie der Allianz zeigt sich vorbörslich fester. Der Versicherungskonzern hat nach einem starken Neunmonatszeitraum seine Jahresprognose angehoben und erwartet nun ein operatives Ergebnis zwischen 17 und 17,5 Milliarden Euro. Im dritten Quartal stieg der operative Gewinn um 12,6 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro, getragen vom Sachversicherungsgeschäft.

Weniger erfreulich fällt die Indikation bei Swiss Re aus. Trotz eines Gewinnsprungs von 85 Prozent auf vier Milliarden US-Dollar in den ersten neun Monaten reagiert der Markt verhalten. Der Rückgang der Prämieneinnahmen um fünf Prozent sowie schwächere Ergebnisse im Lebensversicherungsgeschäft belasten die Stimmung. Die Aktie notiert vorbörslich im Minus.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit NASDAQ 100 Bear UG7QWG 18,44 27017,140815 Punkte 12,25 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG6351 9,56 22963,28347 Punkte 22,63 Open End DAX® Bear UN0QLX 3,82 24279,279582 Punkte 79,08 Open End DAX® Bull UG5FYM 5,38 23393,483869 Punkte 38,53 Open End DAX® Bull UN0QF8 1,20 23812,824612 Punkte 108,3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.11.2025; 09:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Siemens Energy AG Call UG2N7K 8,42 110,00 EUR 7,53 17.12.2025 Gold Call UG4GDW 57,07 3600,00 USD 5,74 20.03.2026 TSMC Ltd. (ADRs) Call UG7QQR 4,72 300,00 USD 2,96 16.06.2027 Advanced Micro Devices Inc. Call HD4QR0 2,85 285,00 USD 3,69 17.06.2026 DAX® Put UG2LSB 4,11 23700,00 Punkte 24,51 19.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.11.2025; 09:25 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rational AG Long HC15Z8 4,69 426,425807 EUR 3 Open End Airbus SE Long HC404X 24,09 157,718823 EUR 4 Open End ASML Holding N.V. Long HD9Q5Q 6,02 705,33364 EUR 5 Open End Applied Materials Inc. Long HD2XMB 1,00 167,46632 USD 4 Open End DJ Industrial Average Long HD4CUW 3,15 42712,726153 Punkte 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.11.2025; 09:25 Uhr;

