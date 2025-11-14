Während andere Staaten ihr Geld in KI, Quantencomputing und grüne Technologien investieren, steckt Deutschland Hunderte Milliarden in die Rente. Der neue Haushalt zeigt: Die Bundesregierung fördert nicht die Zukunft, sondern den Besitzstand - ein gefährliches Signal für den Standort Deutschland. Mit dem jetzt vorgestellten Haushalt verabschiedet sich die Bundesregierung vom Anspruch, Deutschland fit für die Zukunft zu machen. Statt Geld in digitale ...

