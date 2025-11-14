Wien (www.fondscheck.de) - Die DWS und die Nippon Life India Asset Management (NAMI) wollen kooperieren, so die Experten von "FONDS professionell". Beide Seiten hätten eine Absichtserklärung über eine "breite strategische Zusammenarbeit" in den Bereichen Alternatives, Passive und Active Asset Management am indischen Markt unterzeichnet. Das gehe aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der DWS und Indiens viertgrößtem Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 85 Milliarden US-Dollar hervor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
