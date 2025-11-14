Lkw mit Batterie-elektrischem Antrieb müssen auf Deutschlands Autobahnen auch in den kommenden Jahren keine Maut zahlen. Der Bundestag hat die zum Jahresende 2025 auslaufende Mautbefreiung bis zum 30. Juni 2031 verlängert. Die aktuelle Frist für die Mautbefreiung von E-Lkw läuft zum 31. Dezember 2025 aus. Ohne neuen Beschluss hätten also auch emissionsfreie Lkw nach der aktuellen Rechtslage ab dem 1. Januar 2026 Mautgebühren zahlen müssen - zur Deckung ...

