Die BEV-Variante der Geländewagen-Ikone scheint weiter hinter den Erwartungen zurückzubleiben. Jetzt hat Mercedes den Rabatt auf den G580 EQ von 5 auf 10 Prozent verdoppelt. So spart der Kunde bei der Basisversion fast 15.000 Euro. Die elektrische G-Klasse stößt bisher nur auf verhaltenes Interesse - von seiner Markteinführung im April 2024 bis Ende April 2025 wurden weltweit nur 1.450 G580 EQ verkauft. Währenddessen erfreut sich das klassische Verbrenner-Modell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net