Der Medienbericht der Financial Times (FT), wonach Merck & Co vor der Übernahme von Cidara Therapeutics steht, wurde bestätigt. Der US-Pharma-Konzern zahlt gut neun Milliarden Dollar für die Biotech-Gesellschaft, die über einen hochinteressanten potenziellen Prophylaxe-Wirkstoff gegen Influenza A und B (Grippe) verfügt.Konkret legt Merck & Co satte 9,2 Milliarden Dollar beziehungsweise 221,50 Dollar je Cidara-Aktie auf den Tisch. Kaum zu glauben: Das 52-Wochen-Tief der Aktie von Cidara liegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär