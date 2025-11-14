Die Aktie des Elektroauto-Herstellers BYD hat seit dem Hoch rund 37 Prozent korrigiert. Zuletzt hat sich das Papier aber wieder gefangen. Ein Ausbruch über 105,00 Hongkong-Dollar würde neues Aufwärtspotenzial freisetzen. Die Citi bleibt bullish. Die vor kurzem gemeldeten Zahlen für das dritte Quartal konnten der Aktie von BYD kein neues Leben einhauchen. Der Umsatz fiel im Jahresvergleich um gut 3 Prozent auf knapp 195 Milliarden Yuan (23,6 Milliarden Euro). Der Gewinn ging noch deutlicher zurück: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
