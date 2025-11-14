Die Aktie des Elektroauto-Herstellers BYD hat seit dem Hoch rund 37 Prozent korrigiert. Zuletzt hat sich das Papier aber wieder gefangen. Ein Ausbruch über 105,00 Hongkong-Dollar würde neues Aufwärtspotenzial freisetzen. Die Citi bleibt bullish. Die vor kurzem gemeldeten Zahlen für das dritte Quartal konnten der Aktie von BYD kein neues Leben einhauchen. Der Umsatz fiel im Jahresvergleich um gut 3 Prozent auf knapp 195 Milliarden Yuan (23,6 Milliarden Euro). Der Gewinn ging noch deutlicher zurück: ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.