The Bottom Line: Frühindikatoren, Fed-Protokoll und Italiens Rating im Blick

In der kommenden Woche stehen die Flash-PMIs für die Eurozone im Fokus. Die Daten geben Einblick in die sektorale Entwicklung und die Dynamik im verarbeitenden Gewerbe. In den USA wird das Protokoll der letzten Fed-Sitzung veröffentlicht - es beleuchtet die Bandbreite der Positionen im FOMC und liefert Kontext zur geldpolitischen Ausrichtung nach der Zinssenkung im Oktober.

Moody's überprüft Italiens Kreditrating vor dem Hintergrund fiskalischer Anpassungen und struktureller Herausforderungen. In Ungarn bleibt die NBH vorerst auf Kurs, mit Fokus auf die Stabilität des Forint, gestützt durch anhaltend hohen Carry und externe Nachfrage nach Lokalwährungsanleihen.

