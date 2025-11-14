The Bottom Line: Frühindikatoren, Fed-Protokoll und Italiens Rating im Blick

In der kommenden Woche stehen die Flash-PMIs für die Eurozone im Fokus. Die Daten geben Einblick in die sektorale Entwicklung und die Dynamik im verarbeitenden Gewerbe. In den USA wird das Protokoll der letzten Fed-Sitzung veröffentlicht - es beleuchtet die Bandbreite der Positionen im FOMC und liefert Kontext zur geldpolitischen Ausrichtung nach der Zinssenkung im Oktober.
Moody's überprüft Italiens Kreditrating vor dem Hintergrund fiskalischer Anpassungen und struktureller Herausforderungen. In Ungarn bleibt die NBH vorerst auf Kurs, mit Fokus auf die Stabilität des Forint, gestützt durch anhaltend hohen Carry und externe Nachfrage nach Lokalwährungsanleihen.
Jetzt lesen: UniCredit - The Bottom Line
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen