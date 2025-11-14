Wien (ots) -Die DekaBank Deutsche Girozentrale, das Wertpapierhaus der Sparkassen-Finanzgruppe und einer der größten Wertpapierdienstleister Deutschlands, hat im Oktober 2025 ihre Wholesale-Wertpapierabwicklung erfolgreich auf die Standardsoftware SDS GEOS migriert.Sparkassen und andere institutionelle Kunden der DekaBank profitieren nun davon, dass ihre Vermögenswerte aus Fonds oder der Direktanlage auf einer modernen, zukunftsfähigen Lösung für die Bestandsführung und Wertpapierabwicklung geführt werden. Für SDS ist der Gewinn der DekaBank ein weiterer Meilenstein bei der Expansion mit dem Flagship Product SDS GEOS am deutschen Markt.Dazu kommentiert Managing Director SDS, Ernst Kendlbacher: "Mit der Einführung unseres Produktes bei DekaBank als dem Investment- und Wertpapierspezialist der Sparkassenorganisation konnten wir erneut unter Beweis stellen, wie flexibel und konfigurierbar SDS GEOS als Standardsoftware ist." COO/CFO der DekaBank, Daniel Kapffer, stellt dazu fest: "Die Einführung von SDS GEOS als Kernanwendung im institutionellen Geschäft zählt zu unseren größten Vorhaben der abgelaufenen Dekade und ist ein bedeutender Schritt in der Modernisierung und Harmonisierung unserer Wertpapierabwicklung. Mit SDS GEOS profitieren wir von der Dynamik und Innovationskraft einer Nutzer-Community, in der wir die Weiterentwicklung der Software aktiv mitgestalten können."Die Deka-Gruppe, bestehend aus der DekaBank Deutsche Girozentrale (DekaBank) und ihren Tochtergesellschaften, ist das Wertpapierhaus der deutschen Sparkassen und Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. Mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von 427 Mrd. Euro (per 30.06.2025) sowie rund 5,9 Millionen betreuten Depots ist sie einer der größten Wertpapierdienstleister und Immobilien-Asset Manager in Deutschland. Die Deka-Gruppe bietet Investmentlösungen und Dienstleistungen für private und institutionelle Anleger an und richtet ihr Angebot an den Anforderungen ihrer Eigentümer, den Sparkassen, aus.SDS treibt seit über 50 Jahren den Wandel von Finanz- und Technologieunternehmen voran. Das Unternehmen bietet zukunftsweisende Softwarelösungen und wertschöpfende Dienstleistungen für die internationale Finanzindustrie in den Bereichen Wertpapierabwicklung, Steuer und Meldewesen sowie Compliance. Zusätzlich stärkt SDS die dynamischsten Industrien der heutigen Zeit (z.B. Telekommunikation) mit überlegenem Software-Testing.Wertpapierabwicklung mit Wow-Faktor Jetzt SDS GEOS entdecken (https://www.sds.at/de/loesungen/sds-geos/)Pressekontakt:Software Daten Service GmbHTelefon: +43 1 24056-0E-Mail: info@sds.atWebsite: https://www.sds.at/de/kontakt/Original-Content von: Software Daten Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129225/6158731