+793% Kursgewinn unseres Dauerbrenners Cidara Therapeutics waren noch nicht genug: Nach der heute angekündigten Übernahme durch Merck fliegt das Papier des Biotechunternehmens noch einmal um mehr als 100% durch die Decke, liegt nun bei einer Kursperformance von sagenhaften +2.000% innerhalb eines Jahres. Frühzeitige Begleitung Der extrem positive Kursverlauf der Cidara-Aktie wurde von sharedealsPlus-Experten frühzeitig antizipiert. So kam es bereits ...

