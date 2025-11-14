Ölpreise im Keller, Benzinpreise rauf. Was stimmt da nicht?Verkehrte Welt: Während die Rohölpreise fallen, steigen die Spritpreise, besonders die von Diesel. Auf Monatssicht hat sich der Preis für Brent-Oil kaum bewegt. Auf Jahressicht verbucht der Rohstoff ein Minus von gut 11 Prozent. Eine aktuelle Auswertung von 14.000 Tankstellenpreisen des ADAC vom Donnerstag zeigt die Teuerung deutlich: Ein Liter Super E10 kostet demnach durchschnittlich 1,689 Euro, das sind 1,2 Cent mehr als in der vergangenen Woche. Noch stärker hat sich der Dieselpreis verteuert. Mit einem Plus von 2,7 Cent steigt der durchschnittliche Dieselpreis auf 1,640 Euro. Diesel ist damit innerhalb von drei Wochen um 7,5 …