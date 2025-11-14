Der deutsche Elektrotraktoren-Hersteller Tadus hat auf der Agritechnica einen seriennahen Prototyp des Tadus T16.20 präsentiert. Der von Grund auf elektrisch konzipierte E-Traktor bietet u.a. ein Batterie-Wechselsystem und bidirektionales Laden. Die Vorserienproduktion soll 2026 beginnen. Der Tadus T16.20 ist noch bis zum 15. November auf der Agritechnica-Messe in Hannover ausgestellt. Das bis zu 40 km/h schnelle Prototypen-Modell kommt auf Leergewicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net