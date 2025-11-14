Bitcoin rutscht in einen heftigen Abwärtsstrudel, weil große Verkäufe, ETF-Abflüsse und wachsende Marktangst den Kurs plötzlich unter starken Druck setzen.Bitcoin fällt am Freitagnachmittag unter die Marke von 95.000 US-Dollar und notiert mit einem Minus von 7,5 Prozent deutlich schwächer. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors sackte um 7,5 Prozent auf 3,21 Billionen US-Dollar ab. Auslöser war eine massive Liquiditätswelle, die innerhalb weniger Stunden mehr als eine Milliarde US-Dollar an gehebelten Positionen auslöschte - davon knapp 887 Millionen aus Long-Positionen. Gleichzeitiger Ausverkauf bei Aktien verstärkt Druck Die Krypto-Abverkäufe fielen zeitlich mit einem …

