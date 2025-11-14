EQS Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG

Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



14.11.2025 / 15:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Faros Point Credit Opportunities Feeder Fund ICAV, Dublin, Irland hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 12.11.2025 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 24.10.2025 über Folgendes informiert: Die Investition dient der langfristigen Umsetzung strategischer Ziele und der Erzielung von Handelsgewinnen.

Faros Point beabsichtigt nicht, durch Erwerb oder auf andere Weise weitere Stimmrechte zu erwerben.

Faros Point unterstützt den Aufsichtsrat langfristig bei der Förderung eines unternehmerischen Ansatzes. Als bedeutender Aktionär der Accentro Real Estate AG strebt Faros Point eine angemessene Vertretung im Aufsichtsrat an.

Faros Point unterstützt die Verbesserung der Kapitaleffizienz der Accentro Real Estate AG im Sinne einer langfristig wertorientierten Unternehmensführung. Faros Point beabsichtigt derzeit keine wesentlichen Änderungen an der Kapitalstruktur der Accentro Real Estate AG, insbesondere nicht am Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdfinanzierung und an der Dividendenpolitik.

Der vorangegangene Erwerb von Stimmrechten durch Faros Point erfolgte aus eigenen Mitteln in Form von Eigenkapital.



