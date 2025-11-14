Der Goldpreis hat sich in den vergangenen fünf Jahren bereits mehr als verdoppelt. Doch wahrscheinlich ist damit das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht. Die Goldpreisentwicklung beschäftigt Anleger weiterhin intensiv. Nachdem sich das Edelmetall im Herbst 2025 erneut auf neue Rekorde zu bewegte, rücken jetzt Kursziel-Prognosen von über 5000 US-Dollar pro Feinunze in den Fokus. Dabei spielen Zentralbankkäufe, geldpolitische Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
