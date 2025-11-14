Der Goldpreis hat sich in den vergangenen fünf Jahren bereits mehr als verdoppelt. Doch wahrscheinlich ist damit das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht. Die Goldpreisentwicklung beschäftigt Anleger weiterhin intensiv. Nachdem sich das Edelmetall im Herbst 2025 erneut auf neue Rekorde zu bewegte, rücken jetzt Kursziel-Prognosen von über 5000 US-Dollar pro Feinunze in den Fokus. Dabei spielen Zentralbankkäufe, geldpolitische Erwartungen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.