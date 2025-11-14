Original-Research: HomeToGo SE - von Montega AG



14.11.2025 / 15:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu HomeToGo SE Unternehmen: HomeToGo SE ISIN: LU2290523658 Anlass der Studie: Initiation of coverage Empfehlung: Kaufen seit: 14.11.2025 Kursziel: 3,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Aus HomeToGrow wird HomeToPro



HomeToGo ist Europas führender Marktplatz für Ferienunterkünfte, der sich in den letzten Jahren vom reinen Metasuchdienst zu einem vertikal integrierten Plattformanbieter entwickelt hat, und der durch die kürzlich abgeschlossene Akquisition von Interhome nun einen klaren B2B-Fokus aufweist. Die Gruppe bietet heute Reisenden mehr als 20 Millionen Objekte und Vermietern/Eigentümern von SaaS-Lösungen bis hin zu Full-Service-Property-Management alle erforderlichen Dienstleistungen.



Der europäische Markt für Ferienunterkünfte ist Teil des Touristikmarkts (ca. 11% vom Gesamtmarkt) und weist aktuell ein Marktvolumen von ~33-35 Mrd. EUR auf, das bis 2030 mit einem CAGR von ~3-4% auf ~40-44 Mrd. EUR anwachsen soll. Treiber sind Digitalisierung, Workation/Long-Stay-Trends, Nachhaltigkeitspräferenzen sowie die fortschreitende Professionalisierung des Angebots. Die Fragmentierung der Anbieterlandschaft schafft zugleich Konsolidierungsgelegenheiten für digitale Plattformen mit Skalenvorteilen.



Der Markt für Ferienunterkünfte ist stark kompetitiv und durch hohe Preistransparenz sowie geringe Wechselkosten geprägt. HomeToGo agiert dabei in einer komplexen Wettbewerbsstruktur, da das Unternehmen in Teilen sowohl Partner als auch Wettbewerber großer Plattformen wie Booking.com oder Expedia ist. Der strategische Vorteil liegt in der Kombination aus dem größten Inventar, vertikaler Integration (Distribution, SaaS, Full-Service) und KI-gestützter Technologie zur Optimierung von Matching, Pricing und Auslastung, was insbesondere ein Vorteil gegenüber kleineren und mittleren Marktteilnehmern ist. Die Interhome-Akquisition stärkt zudem die Gruppe durch planbare, wiederkehrende Umsätze (>90%) und ermöglicht attraktive Synergien.



Mit der Akquisition von Interhome hat HomeToGo einen klaren strategischen Schwenk vollzogen und richtet seinen Fokus künftig auf Profitabilität statt Umsatzwachstum. Kurzfristig wird die Topline durch den Konsolidierungseffekt von Interhome (rund 180 Mio. EUR) in den Jahren 2025 und 2026 nochmals deutlich ansteigen. Auch darüber hinaus wird das B2B-Segment, das bereits rund 2/3 der Umsätze ausmacht, der zentrale Wachstumsmotor für das (an)organische Wachstum der Gruppe sein. Der Marktplatz wird 2026 aufgrund der Verlagerung von Ressourcen hin zum B2B-Geschäft einen Reset erfahren, dürfte danach auch aufgrund von Synergien weiter wachsen. Für die Aktienperformance wird jedoch vor allem die Ergebnisentwicklung entscheidend sein - hier erwarten wir durch Synergien, Cross-Selling-Potenziale und Effizienzgewinne eine deutliche Verbesserung der Profitabilität und prognostizieren bereits für 2026 eine Vervielfachung des berichteten EBITDA.



Wir haben die Bewertung von HomeToGo auf Basis eines DCF-Modells vorgenommen und mithilfe einer Peergroup-Analyse plausibilisiert. Auf Grundlage unserer Schätzungen für 2026 wird das Unternehmen derzeit mit einem EV/EBITDA-Multiple von rund 9,5x bzw. 6,3x auf bereinigter EBITDA-Basis bewertet. Angesichts der zu erwartenden dynamischen Ergebnisentwicklung in den kommenden Jahren erscheint diese Bewertung aus unserer Sicht äußerst attraktiv.



Fazit: HomeToGo bietet u.E. durch den eingeleiteten Strategiewechsel zu planbaren und margenstarken B2B-Erlösen auf dem aktuellen Kursniveau ein attraktives Risiko-/Chancenprofil. Wir starten daher die Coverage der HomeToGo SE mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 3,50 EUR.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum

umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News