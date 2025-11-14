Mainz (ots) -
Woche 47/25
Fr., 21.11.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzungen beachten:
Fit um jeden Preis?
Lifestyle oder Leistungsdruck?
Woche 48/25
Mo., 24.11.
14.15 Die Küchenschlacht
Bitte Korrektur beachten:
Jahresfinalwoche mit Cornelia Poletto
Bitte streichen: Cornelia Poletto sucht den Spitzenkoch
(Bitte auch für Di., 25.11. bis Fr., 28.11.2025 beachten.)
Fr., 28.11.
18.00 SOKO Wien
Bitte Korrektur beachten:
Das Schweigen der Gartenzwerge
Bitte streichen: Gartenzwerg
Woche 49/25
Mi., 3.12.
20.15 sportstudio live (VPS 20.14)
DFB-Pokal, Achtelfinale
1. FC Union Berlin - FC Bayern München
Bitte Ergänzungen beachten:
Kommentator: Gari Paubandt
Moderation: Jochen Breyer
Experte: Per Mertesacker
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6158836
Woche 47/25
Fr., 21.11.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzungen beachten:
Fit um jeden Preis?
Lifestyle oder Leistungsdruck?
Woche 48/25
Mo., 24.11.
14.15 Die Küchenschlacht
Bitte Korrektur beachten:
Jahresfinalwoche mit Cornelia Poletto
Bitte streichen: Cornelia Poletto sucht den Spitzenkoch
(Bitte auch für Di., 25.11. bis Fr., 28.11.2025 beachten.)
Fr., 28.11.
18.00 SOKO Wien
Bitte Korrektur beachten:
Das Schweigen der Gartenzwerge
Bitte streichen: Gartenzwerg
Woche 49/25
Mi., 3.12.
20.15 sportstudio live (VPS 20.14)
DFB-Pokal, Achtelfinale
1. FC Union Berlin - FC Bayern München
Bitte Ergänzungen beachten:
Kommentator: Gari Paubandt
Moderation: Jochen Breyer
Experte: Per Mertesacker
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6158836
© 2025 news aktuell