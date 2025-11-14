Mainz (ots) -Woche 47/25Fr., 21.11.23.30 aspekteBitte Ergänzungen beachten:Fit um jeden Preis?Lifestyle oder Leistungsdruck?Woche 48/25Mo., 24.11.14.15 Die KüchenschlachtBitte Korrektur beachten:Jahresfinalwoche mit Cornelia PolettoBitte streichen: Cornelia Poletto sucht den Spitzenkoch(Bitte auch für Di., 25.11. bis Fr., 28.11.2025 beachten.)Fr., 28.11.18.00 SOKO WienBitte Korrektur beachten:Das Schweigen der GartenzwergeBitte streichen: GartenzwergWoche 49/25Mi., 3.12.20.15 sportstudio live (VPS 20.14)DFB-Pokal, Achtelfinale1. FC Union Berlin - FC Bayern MünchenBitte Ergänzungen beachten:Kommentator: Gari PaubandtModeration: Jochen BreyerExperte: Per MertesackerPressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6158836

