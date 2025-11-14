DJ WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. November (47. KW)

=== M O N T A G, 17. November 2025 *** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Euro Finance Week *** 14:00 DE/Deutsche Bank AG, Kapitalmarkttag *** 14.00 DE/Siemens Healthineers AG, Kapitalmarkttag *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober *** 15:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung zu "The Monetary Policy of the European Central Bank" *** 17:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP - EU/Herbst-Prognose der EU-Kommission - US/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Jahresdinner der Society of Professional Economists D I E N S T A G, 18. November 2025 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 9 Monate 08:00 DE/Baugenehmigungen September *** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate *** 10:00 DE/Rational AG, Kapitalmarkttag *** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Vorstellung der Ergebnisse des Supervisory Review und Evaluation Process (SREP) 2025 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober *** - CH/ABB Ltd, Kapitalmarkttag *** - CH/Zurich Insurance Group AG, Kapitalmarkttag *** - DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag - DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Kapitalmarkttag - FR/Credit Agricole SA, Kapitalmarkttag und Vorlage mittelfristiger Geschäftsplan - SE/Verve Group SE, Ergebnis 3Q - US/US-Präsident Trump, Treffen mit Saudi-Arabiens Kronprinz Bin Salman *** - US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede bei Veranstaltung zu "Global Perspectives" M I T T W O C H, 19. November 2025 *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September *** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz September *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Euroraum Oktober *** 12:30 FR/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Eba-Research Workshop *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der EIA Vorwoche *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q D O N N E R S T A G, 20. November 2025 *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober *** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q *** 14:30 DE/Siemens Energy AG, Kapitalmarkttag *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober *** 17:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Veranstaltung zu "Assessing Resilience and Vulnerabilities in the Financial System" *** 19:40 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Teilnahme an Annual Lunch der CFA Society of Indianapolis *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR) *** - EU/EZB, Sitzung der Erweiterten Rats *** - DE/Renk Group AG, Kapitalmarkttag F R E I T A G, 21. November 2025 *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November *** 09:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede und Q&A bei Veranstaltung der Fundacion BBK *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei European Banking Congress *** 10:00 DE/Deutsche-Bank-CEO Sewing und Commerzbank-CEO Orlopp in Podiumsdiskussion bei European Banking Congress *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 11:00 EU/EZB-Tariflohnindikator, *** 12:30 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede und Q&A bei Treffen mit Alumni der Deusto Business School *** 14:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei European Banking Congress *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November - EU/Länderratings Italien (Moody's) und Spanien (Scope) *** - US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei National College Fed Challenge finals - EU/Länderrating Italien (Moody's) S A M S T A G, 22. November 2025 *** 12:00 AT/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Treffen der European Meeting of the Trilateral Commission - SA/G20-Gipfel S O N N T A G, 23. November 2025 - SA/G20-Gipfel ===

