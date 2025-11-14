Anzeige
Mehr »
Freitag, 14.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Trump. Zölle. Craig Parry. Vizsla Copper wird zur strategisch wichtigsten Kupferaktie Nordamerikas
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
14.11.2025 15:33 Uhr
213 Leser
Artikel bewerten:
(0)

WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. November (47. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. November (47. KW) 

=== 
M O N T A G, 17. November 2025 
*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Euro Finance Week 
*** 14:00 DE/Deutsche Bank AG, Kapitalmarkttag 
*** 14.00 DE/Siemens Healthineers AG, Kapitalmarkttag 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober 
*** 15:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung zu "The Monetary 
     Policy of the European Central Bank" 
*** 17:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im 
     Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP 
 
    - EU/Herbst-Prognose der EU-Kommission 
    - US/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Jahresdinner 
     der Society of Professional Economists 
 
D I E N S T A G, 18. November 2025 
  07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 9 Monate 
  08:00 DE/Baugenehmigungen September 
*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 
*** 10:00 DE/Rational AG, Kapitalmarkttag 
*** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Vorstellung der Ergebnisse 
     des Supervisory Review und Evaluation Process (SREP) 2025 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober 
***   - CH/ABB Ltd, Kapitalmarkttag 
***   - CH/Zurich Insurance Group AG, Kapitalmarkttag 
***   - DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag 
    - DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Kapitalmarkttag 
    - FR/Credit Agricole SA, Kapitalmarkttag und Vorlage 
      mittelfristiger Geschäftsplan 
    - SE/Verve Group SE, Ergebnis 3Q 
    - US/US-Präsident Trump, Treffen mit Saudi-Arabiens Kronprinz Bin Salman 
***   - US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede bei 
     Veranstaltung zu "Global Perspectives" 
 
M I T T W O C H, 19. November 2025 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober 
  10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz September 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Euroraum Oktober 
*** 12:30 FR/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Eba-Research Workshop 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der EIA Vorwoche 
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q 
 
D O N N E R S T A G, 20. November 2025 
*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober 
  12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht 
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 DE/Siemens Energy AG, Kapitalmarkttag 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November 
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober 
*** 17:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Veranstaltung zu 
     "Assessing Resilience and Vulnerabilities in the Financial System" 
*** 19:40 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Teilnahme an Annual 
     Lunch der CFA Society of Indianapolis 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der 
     Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR) 
***   - EU/EZB, Sitzung der Erweiterten Rats 
***   - DE/Renk Group AG, Kapitalmarkttag 
 
F R E I T A G, 21. November 2025 
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November 
*** 09:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede und Q&A bei 
     Veranstaltung der Fundacion BBK 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes 
     Gewerbe (1. Veröffentlichung) November 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei European Banking Congress 
*** 10:00 DE/Deutsche-Bank-CEO Sewing und Commerzbank-CEO Orlopp 
     in Podiumsdiskussion bei European Banking Congress 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 11:00 EU/EZB-Tariflohnindikator, 
*** 12:30 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede und Q&A bei Treffen mit 
     Alumni der Deusto Business School 
*** 14:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei European Banking Congress 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November 
    - EU/Länderratings Italien (Moody's) und Spanien (Scope) 
 
***   - US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei National College Fed Challenge finals 
    - EU/Länderrating Italien (Moody's) 
 
S A M S T A G, 22. November 2025 
*** 12:00 AT/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Treffen der European Meeting 
     of the Trilateral Commission 
    - SA/G20-Gipfel 
 
S O N N T A G, 23. November 2025 
    - SA/G20-Gipfel 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 09:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.