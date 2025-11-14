DJ WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. November (48. KW)

=== M O N T A G, 24. November 2025 *** 07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 10 Monate *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV *** 13:45 DE/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Workshop zu "Vanishing Nature, Rising Risk: Central Banking and Supervisory" Lens on Ecosystem Degradation *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index Oktober *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November *** 15:45 SK/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Konferenz des BratislavAI Forum on Artificial Intelligence and Education *** 18:00 US/Fed, Jahresrevision Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung - JP/Börsenfeiertag Japan D I E N S T A G, 25. November 2025 *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz September 08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders *** 15:00 EI/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Konferenz der irischen Zentralbank *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q M I T T W O C H, 26. November 2025 *** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q *** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW November *** 10:00 EU/EZB-Finanzstabilitätsbericht *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November *** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der EIA Vorwoche *** 18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Verleihung des Transatlantikpreises durch die Steuben-Schurz-Gesellschaft *** 20:00 US/Fed, Beige Book - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer *** - DE/Siemens Healthineers AG, ausführliches Jahresergebnis D O N N E R S T A G, 27. November 2025 *** 09:30 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede zur Eröffnung eines Meetings des Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 29./30. Oktober 14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 3Q - US/Börsenfeiertag USA F R E I T A G, 28. November 2025 *** 00:30 JP/Verbraucherpreise (Kernrate) Großraum Tokio November *** 00:30 JP/Industrieproduktion (vorläufig) November 08:00 DE/Erwerbstätigkeit Oktober 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 3Q 08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 3Q *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) November *** 08:45 FR/BIP 3Q *** 09:00 CH/BIP 3Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen November *** 11:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Oktober *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) November *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November *** 14:30 CA/BIP 3Q - US/US-Börsen- und -anleihehandel verkürzt - EU/Länderratings Deutschland (Morningstar) und Frankreich (S&P) ===

