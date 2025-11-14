Anzeige
WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. November (48. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. November (48. KW) 

=== 
M O N T A G, 24. November 2025 
*** 07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H 
  07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 10 Monate 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex 
  11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV 
*** 13:45 DE/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Workshop zu 
     "Vanishing Nature, Rising Risk: Central Banking and Supervisory" 
     Lens on Ecosystem Degradation 
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index Oktober 
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November 
*** 15:45 SK/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Konferenz des BratislavAI Forum on 
     Artificial Intelligence and Education 
*** 18:00 US/Fed, Jahresrevision Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 
    - JP/Börsenfeiertag Japan 
 
D I E N S T A G, 25. November 2025 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober 
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 
  08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz September 
  08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 
*** 15:00 EI/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Konferenz der irischen Zentralbank 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November 
  22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q 
 
M I T T W O C H, 26. November 2025 
*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q 
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW November 
*** 10:00 EU/EZB-Finanzstabilitätsbericht 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober 
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November 
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der EIA Vorwoche 
*** 18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Verleihung 
     des Transatlantikpreises durch die Steuben-Schurz-Gesellschaft 
*** 20:00 US/Fed, Beige Book 
    - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer 
***   - DE/Siemens Healthineers AG, ausführliches Jahresergebnis 
 
D O N N E R S T A G, 27. November 2025 
*** 09:30 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede zur Eröffnung eines Meetings 
     des Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November 
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 29./30. Oktober 
  14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 3Q 
    - US/Börsenfeiertag USA 
 
F R E I T A G, 28. November 2025 
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise (Kernrate) Großraum Tokio November 
*** 00:30 JP/Industrieproduktion (vorläufig) November 
  08:00 DE/Erwerbstätigkeit Oktober 
  08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 3Q 
  08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 3Q 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) November 
*** 08:45 FR/BIP 3Q 
*** 09:00 CH/BIP 3Q 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, 
     Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen November 
*** 11:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Oktober 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) November 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November 
*** 14:30 CA/BIP 3Q 
    - US/US-Börsen- und -anleihehandel verkürzt 
 
    - EU/Länderratings Deutschland (Morningstar) und Frankreich (S&P) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 09:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

