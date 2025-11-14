Dubai Electricity and Water Authority PJSC:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251112062294/de/

HE Saeed Mohammed Al Tayer, MD CEO of DEWA (Photo: AETOSWire)

Rekordergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2025 24,9 Milliarden AED 13,1 Milliarden AED 8,3 Milliarden AED 6,8 Milliarden AED +5,9 YoY +11,9 YoY +21,5 YoY +24,8 YoY 9 Monate des Jahres 2025 Umsatz 9 Monate des Jahres 2025 EBITDA 9 Monate des Jahres 2025 Betriebsgewinn 9 Monate des Jahres 2025 Gewinn nach Steuern Die Zahlen sind gerundet

Rekordergebnisse für Q3 2025 10,3 Milliarden AED 6,2 Milliarden AED 4,6 Milliarden AED 3,9 Milliarden AED +4,5 YoY +20,4 YoY +29,8 YoY +35 YoY Q3 2025 Umsatz Q3 2025 EBITDA Q3 2025 Betriebsgewinn Q3 2025 Gewinn nach Steuern Die Zahlen sind gerundet

Die Dubai Electricity and Water Authority PJSC (ISIN: AED001801011) (Symbol: DEWA), der exklusive Strom- und Wasserversorger des Emirats Dubai, der an der Dubai Financial Market (DFM) gelistet ist, hat heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für die ersten 9 Monate des Jahres 2025 bekannt gegeben und einen Umsatz von 24,9 Milliarden AED, ein EBITDA von 13,1 Milliarden AED, einen Betriebsgewinn von 8,3 Milliarden AED, einen Nettogewinn von 6,8 Milliarden AED und einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 15,2 Milliarden AED gemeldet.

"Im Sinne der Vision und der Leitlinien unserer kompetenten Führung konnten wir in den ersten neun Monaten das bislang beste Ergebnis in der Geschichte der DEWA erzielen: Unser Umsatz stieg auf knapp 25 Milliarden AED und unser Betriebsgewinn lag bei über 8,3 Milliarden AED. Diese Ergebnisse sind ein Beleg für die Widerstandsfähigkeit des Versorgungsmodells von Dubai und die konsequente Umsetzung unserer Strategie. Im Zuge des weiteren Wachstums Dubais baut die DEWA zuverlässige, effiziente und zukunftsfähige Systeme aus, angefangen bei der Erzeugung sauberer Energie und der Wasserversorgungssicherheit bis hin zur Digitalisierung des Stromnetzes und intelligenten Speichersystemen. Wir errichten eine Infrastruktur, die nicht nur zuverlässig und effizienter, sondern auch intelligenter und nachhaltiger ist. Angesichts der positiven Dynamik in den ersten drei Quartalen erwarten wir, dass die Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2025 die Ergebnisse von 2024 übertreffen werden, unterstützt durch eine robuste Nachfragegrundlage, unsere topmoderne Infrastruktur und operative Exzellenz. Wir werden auch in Zukunft in saubere Energie und digitale Transformation investieren, um Dubais globale Führungsrolle im Versorgungssektor zu stärken. Außerdem haben wir im Oktober 2025 eine Dividende in Höhe von 3,1 Milliarden AED für das erste Halbjahr 2025 ausgeschüttet", so S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, Vice Chairman und MD CEO von DEWA

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251112062294/de/

Contacts:

Shaikha Almheiri

00971552288228