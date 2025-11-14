Bisher war es eine düstere Theorie, jetzt ist es ein dokumentierter Vorfall. Hacker:innen haben eine KI nicht nur als Helfer, sondern als autonomen Angreifer genutzt. Anthropic hat den Fall aufgedeckt. Das KI-Unternehmen Anthropic aus San Francisco meldet die Entdeckung und Beendigung einer neuartigen Cyber-Spionage-Kampagne. Wie Anthropic in einem Blogbeitrag und einem dazugehörigen ausführlichen Report (PDF) darlegt, handelt es sich um den ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n