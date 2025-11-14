Munsbach (www.fondscheck.de) - Die Kreditmärkte zeigen sich weiter robust, trotz der Risiken im US-amerikanischen Private-Credit-Sektor, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T).Die Berichtssaison habe positive Überraschungen geliefert und die sich entspannenden Handelsgespräche zwischen den USA und China würden für zusätzliche saisonale Unterstützung für die Kreditmärkte sorgen, was das generell positive Marktsentiment untermauert habe. ...

