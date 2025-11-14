Der Lehrstuhl Production Engineering of E-Mobility Components (PEM) der RWTH Aachen hat zusammen mit Partnern im Projekt PEAk-Bat einen Demonstrator für strukturelle Batteriesysteme im "Module-to-Chassis"- Ansatz entwickelt. Ziel war es u.a., den Produktionsaufwands für solche Systeme zu verringern. PEAk-Bat ist ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördertes und kürzlich beendetes Forschungsvorhaben zur Schaffung einer weniger kosten- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net