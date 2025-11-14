Bitcoin wird seinem Ruf als volatiles Asset gerecht: Nach klaren Warnungen im Chart geht der Krypto-Pionier wieder einmal in eine Korrektur über. Die Euphorie war jüngst wieder einmal zu hoch, wie auch Google-Trends-Daten zeigen.Makro-Legende Ray Dalio sieht aufgrund der Schuldenorgien vieler Regierungen mittlerweile viele Alternativen "im Wettbewerb" zu Fiat-Währungen. Positiv erwähnt wird in diesem Zusammenhang auch der Bitcoin, doch wie im AKTIONÄR TV diskutiert wird, ist sein "Favorit" Gold ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär