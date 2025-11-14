EQS Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG

Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



14.11.2025 / 15:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die System 2 Master Fund Limited, Grand Cayman, Kaimaninseln hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 12.11.2025 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 24.10.2025 über Folgendes informiert: Die Investition dient der Umsetzung unserer strategischen Ziele.

Wir beabsichtigen nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate durch Kauf oder auf andere Weise weitere Stimmrechte zu erwerben.

Wir beabsichtigen nicht (behalten uns jedoch das Recht vor), Einfluss auf die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane des Emittenten zu nehmen.

Wir beabsichtigen keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur des Unternehmens, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdkapital und der Dividendenpolitik.

Was die Herkunft der Mittel betrifft, so wird das Kapital zu 100 % durch Eigenkapital finanziert.



