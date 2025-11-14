© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jacob Kupferman

Neue 13F-Daten von David Teppers Hedgefonds zeigen ein radikales Rebalancing: Zykliker rein, Intel raus, Tech neu sortiert. Besonders eine Mega-Wette sorgt an der Wall Street für Aufsehen.David Tepper hat im dritten Quartal sein Portfolio spürbar umgebaut. Laut den neuen 13-F-Unterlagen kaufte Appaloosa Management gleich mehrere Werte, die an der Wall Street zuletzt unter Druck standen. Besonders auffällig ist der massive Ausbau der Whirlpool-Position: Nach Zukäufen von rund 5,2 Millionen Aktien hält Appaloosa nun 5,5 Millionen Stück. Die Aktie, die seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent verloren hat und zuletzt ein neues 52-Wochen-Tief markierte, sprang nachbörslich um drei Prozent an. Auch …