Baden-Baden (ots) -"Almania" zum Mitspielen: Nach dem erfolgreichen Start der dritten Staffel der SWR Comedyserie "Almania" in der ARD Mediathek startet nun auch das Mobile Game zur Serie. Die Spielerinnen und Spieler treffen im "Almania" Game (https://games.ard.de/gaming/almania) auf die vertrauten, liebevoll animierten Charaktere der Serie und helfen mit, den nicht ganz so geordneten Alltag an der Cem-Özdemir-Gesamtschule zu bewältigen. Ob dabei eher Ordnung oder Chaos entsteht, hängt von den Entscheidungen und der Geschicklichkeit der Spielerinnen und Spieler ab, die Aufgaben lösen, Belohnungen sammeln und den inneren Stimpel in sich entdecken können. Ab dem 14. November kann "Almania: Schul-Sim & Comedy" im Apple App Store und bei Google Play heruntergeladen werden.Im Unterricht bei Frank StimpelDas sendungsbegleitende Spiel wurde von Play From Your Heart in Zusammenarbeit mit dem SWR X Lab, dem Innovationslabor des SWR, entwickelt und wird vom SWR herausgegeben. Es ist ein Casual Game für iOS und Android und geeignet ab 12 Jahren. Inhaltlich schließt es an die Handlung von Folge 6 der Serie an. Spielfreudigen Fans von "Almania" bietet es die Chance, sich selbst in der Serienwelt zu bewegen. Selbstverständlich kann auch Spaß am Spiel haben, wer Frank Stimpel, Annika, Osman, Dilara oder Hausklaus noch nicht kennt. Die Spielerinnen und Spieler steigen als neue Schüler oder Schülerin ein, können ihre Figur mit Attributen ausstatten und starten dann in den Schulalltag, wo sie sich auf dem Schulhof, in Klassenräumen und Gemeinschaftseinrichtungen bewähren müssen. Große Herausforderungen und kleine Side-Quests bringen Belohnungen. Ideal ist das Game für alle, die Simulationsspiele, Story Games und Comedy lieben."Almania 3 (https://www.ardmediathek.de/video/almania/folge-1-lehrer-des-jahres-s03-e01/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzIyNzU2NDk)": Großer Erfolg beim jungen PublikumDie dritte Staffel der Comedyserie "Almania" mit Phil Laude als Alman-Lehrer Frank Stimpel kann seit 31.10. in der ARD Mediathek gestreamt werden. Über 2,1 Millionen Mal wurden die 8 Folgen bereits abgerufen, 620 000 Sehstunden hat das Publikum mit der Serie in den ersten 14 Tagen verbracht. Dabei sind über 40 % der Nutzer und Nutzerinnen unter 30 Jahre alt, was ein außergewöhnlich hoher Zuspruch beim jungen Publikum ist."Almania: Schul-Sim & Comedy" ab 14. November im Apple App Store und bei Google Play.Trailer zum Game in der ARD Mediathek (https://almaniagame.go.link/70Nvy)Die "Almania 3 (https://www.ardmediathek.de/video/almania/folge-1-lehrer-des-jahres-s03-e01/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzIyNzU2NDk)" ist in der ARD-Mediathek abrufbar.Fotos über ARD-Foto.deInformationen unter swr.li/almania-gameNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6158858