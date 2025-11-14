© Foto: BlackRock - picture alliance / dpa | BlackRock

ACS und BlackRock bauen ein globales Netzwerk neuer Rechenzentren. Der Milliarden-Pakt soll den wachsenden Hunger nach KI- und Cloudpower stillen.Der spanische Baukonzern ACS und BlackRocks Sparte Global Infrastructure Partners haben ein gemeinsames Unternehmen gegründet, das Rechenzentren mit einer Leistung von 1,7 Gigawatt entwickeln soll. Beide Seiten halten jeweils 50 Prozent. Das Startportfolio ist auf rund 2 Milliarden Euro bewertet. Für ACS entsteht laut eigener Mitteilung ein Kapitalgewinn von 100 Millionen Euro. Fokus auf KI und Cloud treibt Ausbau Die neue Plattform bündelt die Rechenzentrumsprojekte, die ACS bereits in Europa, den Vereinigten Staaten und Australien vorantreibt. …