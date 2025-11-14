Webinar - Startet jetzt die Jahresendrally?

Anzeige
Trump. Zölle. Craig Parry. Vizsla Copper wird zur strategisch wichtigsten Kupferaktie Nordamerikas
DZ Bank
14.11.2025 16:41 Uhr
221 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Die aktuell sehr negative Stimmung der Marktteilnehmer lässt darauf schließen, dass viele Akteure von einem Abschwung am Aktienmarkt ausgehen. Das Problem dabei ist, dass ein sehr schlechtes Sentiment in der Vergangenheit immer wieder ein guter Kaufzeitpunkt war. Wie ist die aktuelle Situation zu beurteilen und kommt es tatsächlich noch zur Jahresendrally?

Im Webinar am kommenden Montag gehen die Profis der TradingGruppe 2.0, Ingmar Königshofen und Stephan Feuerstein, näher auf die künftige Entwicklung des DAX ein. Daneben bleiben auch Rohstoffe ein interessantes Thema. Last but not least stellen die Experten Ingmar Königshofen und Stephan Feuerstein aktuell besonders interessante Einzelwerte vor und gehen detailliert auf die Fragen der Zuschauer ein.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten

  • Ingmar Königshofen
  • Stephan Feuerstein


Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


