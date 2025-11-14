Der globale Wettlauf um künstliche Intelligenz treibt Investitionen in nie dagewesene Höhen. Dafür nehmen Tech-Giganten immer mehr Fremdkapital auf, während die Aussicht auf Gewinne unsicher bleibt. Der KI-Boom ist eine große Wette auf die Zukunft. Firmen wie OpenAI, der Entwickler von ChatGPT, investieren massiv in die notwendige Infrastruktur: teure Hochleistungschips und riesige Rechenzentren. Gleichzeitig erzielen die Entwickler der KI-Modelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n