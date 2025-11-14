ChargePoint hat eine neue Generation seiner Software-Plattform vorgestellt. Die von Grund auf neu entwickelte Plattform soll neben der Verwaltung und Optimierung von Ladeinfrastruktur oder der Abrechnung von Ladevorgängen auch "eine nahtlose Integration in sich weiterentwickelnde Energiesysteme" ermöglichen. Die neue Plattform richtet sich an Flottenbetreiber, gewerbliche Kunden, Fahrzeughersteller, Ladestationsbetreiber (CPO) und Energieversorger. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net