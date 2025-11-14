EQS-News: MESHY LLC. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Meshy erzielt einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 15 Mio. USD mit einem monatlichen Wachstum von 30 % und präsentiert Meshy 6 Preview für die 3D-Erstellung der nächsten Generation



14.11.2025 / 17:05 CET/CEST

Der Marktführer aus dem Silicon Valley revolutioniert die Erstellung von 3D-Inhalten mit bahnbrechender generativer KI-Technologie. SUNNYVALE, Kalifornien, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- Meshy, ein führendes Unternehmen für generative 3D-KI aus dem Silicon Valley, hat nach der Einführung von Meshy 6 Preview im Oktober die Spitzenposition auf dem globalen Markt für generative 3D-KI übernommen. Das für seine Innovation gelobte Werkzeug hat sich schnell zum Favoriten der Branche entwickelt. In weniger als zwei Jahren hat Meshy einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von über 15 Mio. USD erzielt, ein monatliches Wachstum von 30 % aufrechterhalten und sich den größten globalen Marktanteil gesichert - und damit die Zukunft der Erstellung von 3D-Inhalten vorangetrieben. Mit dem rasanten Fortschritt der generativen KI erfährt die Erstellung von 3D-Inhalten derzeit einen beispiellosen Wandel. Allerdings sind herkömmliche 3D-Modellierungsprozesse häufig komplex, zeitaufwendig und mit erheblichen Kosten verbunden, was die kreative Entfaltung lange Zeit einschränkte. Seit seiner Gründung im Jahr 2023 verfolgt Meshy.ai die Mission, "Unleash 3D Creativity" (3D-Kreativität entfesseln) zu verwirklichen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, mithilfe von KI die Hürden für die 3D-Erstellung erheblich zu senken und die zeitaufwändigen traditionellen Arbeitsabläufe grundlegend zu verändern, um zum "Canva für 3D" zu werden. "Meshy treibt den Wandel in der Erstellung von 3D-Inhalten voran", erklärte Dr. Yuanming (Ethan) Hu, Gründer und CEO von Meshy. "Durch die Integration generativer KI in die 3D-Modellierung haben wir die Möglichkeiten in Bezug auf Geschwindigkeit und Kosten und vor allem in Bezug auf digitale Kreativität neu definiert. In dieser Zeit des rasanten kreativen Wachstums sind wir der festen Überzeugung, dass 3D-Kreationen nicht nur Profis vorbehalten sein sollten, sondern allen Menschen zugänglich sein müssen. Genauso wie Canva es jedem ermöglicht hat, Designer zu werden, wird Meshy die Demokratisierung von 3D vorantreiben, Kreativität fördern und das Schaffen für alle zugänglich machen. Dies ist Meshy's unerschütterliches Engagement für 3D Creation Equity." Einführung eines neuen Produkts Das neu veröffentlichte Meshy 6 Preview bietet bedeutende Verbesserungen der Mesh-Qualität auf "Skulptur-Niveau". Zu den wichtigsten Verbesserungen zählen detailreichere Oberflächen, präzisere geometrische Strukturen und lebensechtere Ausdrucksformen für Charaktere und organische Modelle sowie schärfere Kanten und klarere Gesamtformen für Modelle mit harten Oberflächen. Seit der Veröffentlichung im Oktober wurde die neue Version von Spieleentwicklern und 3D-Druck-Enthusiasten hoch gelobt. Es erhielt innerhalb des ersten Monats über 1.000 positive Bewertungen und erzielte beeindruckende Bewertungen auf wichtigen Plattformen - eine Bewertung von 4,7/5 aus über 400 Bewertungen auf der führenden Bewertungsplattform für Unternehmenssoftware G2 und eine Bewertung von 4,7/5 aus über 600 Bewertungen auf Trustpilot. Schnelles Wachstum und Marktleistung In weniger als zwei Jahren seit dem Start hat Meshy einen ARR von 15 Mio. USD erreicht. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 eine bemerkenswerte monatliche Umsatzwachstumsrate von 30 % und gehörte damit zu den 2 % der am schnellsten wachsenden KI-Unternehmen im Silicon Valley. Meshy verfügt über ein robustes Geschäftsmodell und erzielt eine hohe Bruttomarge von 85 %. Meshy hat inzwischen eine weltweite Gemeinschaft von 6 Millionen Nutzern, darunter Spieleentwickler, 3D-Druck-Enthusiasten und andere 3D-Schöpfer. Branchenanerkennung und Marktführerschaft Die Marktführerschaft von Meshy wurde von maßgeblichen Institutionen anerkannt. Es wurde als das beliebteste 3D-KI-Tool und als einzige 3D-Generierungslösung im Jahresbericht 2024 von A16Z Games erwähnt. Laut Daten von SimilarWeb rangiert Meshy mit über 3 Millionen Besuchen pro Monat weltweit an erster Stelle hinsichtlich des Website-Traffics unter den 3D-GenAI-Websites. Meshy führt die westlichen Märkte mit einem Verbreitungsgrad von über 50 % an. Meshy gestaltet das Ökosystem der 3D-Erstellung durch technologische Innovationen und eine benutzerorientierte Produktphilosophie neu. Die Einführung von Meshy 6 Preview ermöglicht es Kreativen, ihr kreatives 3D-Potenzial weiter auszuschöpfen. Mit Blick auf die Zukunft wird Meshy die Qualität der Generierung, die Effizienz der Arbeitsabläufe und die Steuerbarkeit weiter verbessern - angetrieben von seiner unveränderlichen Mission, die 3D-Erstellung zu demokratisieren und Kreativität für alle Menschen überall zugänglich zu machen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2821144/96169a6e494170eda913f29cae36a6cf.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/meshy-erzielt-einen-jahrlichen-wiederkehrenden-umsatz-arr-von-15-mio-usd-mit-einem-monatlichen-wachstum-von-30--und-prasentiert-meshy-6-preview-fur-die-3d-erstellung-der-nachsten-generation-302615821.html



