Stuttgart (ots) -Die Erwartungen der Experten, wie viele Seniorinnen und Senioren insgesamt auf das Angebot eingehen, sind gedämpft. Ein erheblicher Teil älterer Beschäftigter hört doch schon vorzeitig auf, weil es nicht mehr geht - oder im Bewusstsein, dass sie schlicht zur Genüge gearbeitet haben. Sie zum freiwilligen Weitermachen zu motivieren, dürfte problematisch werden. So gesehen wird die Neuregelung eher Gutverdiener und Mitnahmeeffekte begünstigen - zudem mehr Männer als Frauen.Die gravierenden Probleme der Beitragskassen werden mit der Aktivrente mitnichten beseitigt. Ob die Gesamtrechnung auch angesichts hoher Steuermindereinnahmen aufgeht, erscheint sehr fraglich. Kann man es dennoch nicht einfach mal versuchen? Ja, aber wenn es sich als Fehlschlag erweist, sollte die Bundesregierung auch bereit sein, sich zügig wieder zu korrigieren.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/6158892