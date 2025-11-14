Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zwar ist der Shutdown in den USA beendet, doch die Sorgen um eine KI-Blase sind zurück, so die Deutsche Börse AG. Zudem scheine eine Zinssenkung in den USA im Dezember nun unsicherer. Schon auf der letzten US-Notenbanksitzung im Oktober habe sich Notenbankchef Powell zurückhaltend bezüglich einer weiteren Zinssenkung in diesem Jahr gezeigt. "Nun sprang ihm neben anderen FOMC-Mitgliedern Susan Collins bei, die eine hohe Hürde für einen Lockerung im Dezember sieht", berichte Helaba-Analyst Ulrich Wortberg. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...