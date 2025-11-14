Der Autobauer soll laut Medienberichten an einer Integration von Apple CarPlay in die Infotainmentsysteme seiner Modelle arbeiten. Nach einer Studie soll dessen Verfügbarkeit für fast ein Drittel der Interessenten ein K.O.-Kriterium darstellen. Tesla wehrte sich jahrelang gegen die Implementierung von Apple CarPlay in die Infotainment-Software seiner Modelle. Hauptgrund dafür ist die kritische Haltung Elon Musks gegenüber dem Tech-Giganten mit dem ...

