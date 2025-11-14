Optionshändler erwarten für den 10. Dezember die stärkste Tagesbewegung des Jahres. US-Inflationsdaten am Morgen, Fed-Entscheidung am Nachmittag - ein Doppeltrigger, der die Märkte kräftig durchrütteln könnte.Optionshändler richten ihren Blick auf den 10. Dezember, der für sie zum wichtigsten Markttag vor Jahresende werden könnte. Der Grund ist eine seltene Doppelbelastung: Am Morgen US-Zeit veröffentlicht das US-Statistikamt den Verbraucherpreisindex (CPI) für November, am Nachmittag US-Zeit entscheidet die Federal Reserve über eine mögliche weitere Zinssenkung. Diese Kombination aus frischen Inflationsdaten und geldpolitischem Signal erzeugt laut BNP Paribas die höchste erwartete …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.