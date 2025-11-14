© Foto: JOHN ANGELILLO - newscomOptionshändler erwarten für den 10. Dezember die stärkste Tagesbewegung des Jahres. US-Inflationsdaten am Morgen, Fed-Entscheidung am Nachmittag - ein Doppeltrigger, der die Märkte kräftig durchrütteln könnte.Optionshändler richten ihren Blick auf den 10. Dezember, der für sie zum wichtigsten Markttag vor Jahresende werden könnte. Der Grund ist eine seltene Doppelbelastung: Am Morgen US-Zeit veröffentlicht das US-Statistikamt den Verbraucherpreisindex (CPI) für November, am Nachmittag US-Zeit entscheidet die Federal Reserve über eine mögliche weitere Zinssenkung. Diese Kombination aus frischen Inflationsdaten und geldpolitischem Signal erzeugt laut BNP Paribas die höchste erwartete …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE