Mainz (ots) -Jedes Jahr am 14. November macht der Weltdiabetestag auf die chronische Stoffwechselerkrankung aufmerksam. In Deutschland sind die Zahlen alarmierend: Mehr als 9 Millionen Menschen leben hierzulande mit Typ-2-Diabetes, und jedes Jahr kommen rund 450.000 neue Fälle hinzu.[1] Damit wächst auch die Bedeutung von Früherkennung, Aufklärung und einer effizienten Betreuung in den Hausarztpraxen. Dexcom, Hersteller smarter Glukosesensoren, trägt mit vielfältigen Angeboten dazu bei - für Menschen mit Diabetes ebenso wie für Ärztinnen, Ärzte und Praxisteams.Austausch in der DexcomWarrior CommunityDexcom ist Anbieter smarter Sensoren zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM), wie etwa dem Dexcom G7. Das Unternehmen unterstützt Menschen mit Diabetes nicht nur mit seiner modernen Diabetestechnologie, sondern z. B. auch über die DexcomWarrior Community (https://www.dexcom.com/de-DE/dexcom-warriors). Interessierte mit Diabetes, die Dexcom CGM nutzen, können Teil einer weltweiten Gemeischaft von über 25.000 Gleichgesinnten werden, die ihre Erfahrungen teilen, sich gegenseitig motivieren und anderen Mut machen.Schulungsangebote für Patienten können Arztpraxen entlasstenNeben der Community bietet Dexcom Menschen mit Diabetes praktische und flexible Schulungsangebote zum Umgang mit den Zuckersensoren. In den Online-Produkttrainings, die das Unternehmen auch in mehreren Sprachen anbietet, erfahren Teilnehmende, wie sie das Dexcom CGM-System im Alltag optimal nutzen können. Die Live-Schulungen bieten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und direkt mit erfahrenen Trainerinnen und Trainern ins Gespräch zu kommen. So fällt der Einstieg in die Technologie leichter und Praxisteams werden in der Betreuung ihrer Patientinnen und Patienten entlastet.Infoveranstaltungen und Ausprobieren eines GlukosesensorsIst ein Glukosesensor das Richtige für mich? Das fragen sich bestimmt einige Menschen mit Diabetes. Das Unternehmen bietet hierfür digitale Info-Veranstaltungen für Personen an, die bisher noch kein CGM-System nutzen. In den Webinaren erhalten Interessierte einen kurzen Einblick in das Dexcom G7-System, lernen aus Erfahrungsberichten echter Nutzer und können Fragen stellen. Außerdem gibt es praktische Tipps zur Sensornutzung in Alltag, Beruf und Sport sowie Informationen zur Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Wer es dann genau wissen möchte, kann über das Dexcom G7-Testprogramm den Sensor unverbindlich 10 Tage testen. Mehr dazu hier: www.dexcom.com/g7testen.Neu: Dexcom Academy - Wissen wirksam nutzenNeben diesen patientenorientierten Angeboten unterstützt Dexcom zukünftig auch die Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten. Ab dem 7. November 2025 erweitert Dexcom sein Engagement um eine digitale Fortbildungsplattform für Hausärzte, Diabetologen und Praxisteams. Die Dexcom Academy vermittelt Wissen zum Einsatz von CGM-Systemen wie dem Dexcom G7 - kompakt, patientenorientiert und praxisnah. Statt reiner Theorie stehen Fallgeschichten, konkrete Nutzenargumente, Evidenz-Sheets mit echtem Mehrwert im Vordergrund. Ziel ist es, Praxen zu entlasten, Patienten besser zu motivieren und Behandlungsabläufe effizienter zu gestalten. Mehr Informationen unter: https://www.dexcom.com/de-DE/fachpersonal/dexcom-academy/registrationÜber DexcomDexcom ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das Systeme zur kontinuierlichen Gewebeglukosemessung in Echtzeit (CGM) für Menschen mit Diabetes entwickelt und vertreibt. Dabei stehen für uns die Bedürfnisse der Nutzenden immer an erster Stelle. Auf der Grundlage umfassender klinischer Evidenz haben wir Innovationen im Bereich der CGM-Technologie maßgeblich mitgeprägt - mit dem Ziel, Patienten, Angehörigen und Fachpersonal den Umgang mit Diabetes zu erleichtern: Durch Hightech im Hintergrund und einfache Anwendung möchten wir Hilfe zur Selbsthilfe bieten - z. B. durch das direkte und intuitiv verständliche Biofeedback unserer Systeme. Mit offenen Schnittstellen bildet Dexcom außerdem die Grundlage für ein interoperables Ökosystem°, mit dem aus Therapie moderne Versorgung wird. In diesem Sinne verstehen wir uns auch als aktiver Partner für ein digitalisiertes Gesundheitswesen insgesamt.° Dexcom CGM-Systeme können mit verschiedenen Smartphones, Smartwatches, Apps, Softwares und Insulinpens/-pumpen verknüpft werden. Die Kompatibilität hängt von der jeweiligen Systemgeneration ab.°[1] DDG und diabetesDE (Hrsg.). Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2025 - Die Bestandsaufnahme. S. 11.