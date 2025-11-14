An den Finanzmärkten herrscht trotz des Endes des Shutdowns eine starke Verunsicherung. Lange Zeit hatten die Anleger eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die Fed am 10. Dezember fest eingepreist. Nun wird daran verstärkt gezweifelt. Was Anleger davon halten sollten. Nur zur Erinnerung: Es ist erst eine Woche her, da bewegten sich alle wichtigen Aktienindizes diesseits wie jenseits des Atlantiks in Richtung ihrer bisherigen Rekordhochs. ...

