Walt Disney Aktie: Boom bei Parks, Krise im TV - rettet Streaming den Konzern?

Die Entwicklung der Walt Disney Company wurde in den vergangenen Jahren massiv vom digitalen Wandel und der Abkehr vom linearen Fernsehen geprägt. Während die Freizeitparks und Resorts weiterhin starke Ergebnisse liefern, steckt das klassische TV-Geschäft - etwa ABC und die Kabelsender - tief in der strukturellen Krise. Gleichzeitig wächst der Druck durch Streaming-Konkurrenten wie Netflix und Amazon. Disney reagiert mit umfassenden Umstrukturierungen, Kostensenkungen und einer klaren Fokussierung auf seine globalen Markenwelten, um die Profitabilität in einer anspruchsvollen Medienlandschaft zu sichern.

Besonders der Streaming-Bereich bleibt das strategische Herzstück des Konzerns. Seit dem Start von Disney+ im Jahr 2019 hat sich die Plattform zu einem der wichtigsten Wachstumstreiber entwickelt - unterstützt durch Hulu und ESPN+. Doch mit steigendem Wettbewerb rückt nun die Profitabilität stärker in den Mittelpunkt. Disneys aktuelle Quartalszahlen zeigen: Die Parks liefern verlässlich starke Cashflows, während Streaming zur entscheidenden Zukunftsfrage wird. Genau diese Entwicklungen nehmen wir heute in den Fokus und werfen zudem einen Blick auf das Chartbild mit dem Freestoxx-Tool.

