Chinas überraschend schwache Konjunkturdaten drücken Kupfer und Aluminium ins Minus. Nach der starken Rallye rückt damit die Sorge um die globale Nachfrage in den Fokus. Trotz Angebotsengpässen zeigt der Markt, wie empfindlich er auf schlechte Nachrichten aus Peking reagiert. Zum Wochenschluss hat die Erholung am Industriemetallmarkt einen Dämpfer erhalten. Kupfer und Aluminium gaben am Freitag einen Teil ihrer Gewinne ab, da neue Konjunkturdaten aus China die Stimmung trübten. In der größten Metallverbrauchsnation kühlte die ...

