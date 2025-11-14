© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Ist das schon die Korrektur? Sind das Vorboten eines größeren Crahs an der Wall Street? Die Fragezeichen werden größer: Kann die Fed dann überhaupt die Zinsen senken? Nichts ist sicher und selbst dieses nicht. Was der niederländische Schriftsteller Multatuli vor rund 150 Jahren formulierte, könnte heute, oder zumindest in dieser Woche, der Leitspruch an der Börse sein. Denn eine erneute Verkaufswelle an der Wall Street traf die Tech-Werte und zog Aktien und Kryptowährungen in dieser Handelwoche spürbar nach unten: Auch, weil der Zweifel sich mehrt, ob die Federal Reserve (Fed) im Dezember überhaupt in der Lage sein wird, den US-Leitzins zu senken. Die Erleichterung über das Ende des …