An der Wall Street bleibt die Stimmung zum Wochenausklang angespannt. Nach dem kurzen Aufatmen über das Ende des US-Shutdowns bestimmen am Freitag wieder Zinssorgen das Geschehen: Mehrere Fed-Mitglieder haben Zweifel an einer weiteren Zinssenkung im Dezember geschürt. Entsprechend starteten die US-Börsen mit deutlichen Verlusten in den Handel. Während der Dow Jones weiter im Minus festhängt, konnten der marktbreite S&P 500 und besonders der Nasdaq 100 ihre frühen Rückschläge wieder wettmachen.Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär