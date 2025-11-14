RSA, der führende Anbieter von sicherheitsorientierten Identitätslösungen, gab heute bekannt, dass RSA ID Plus für Microsoft eine neue Lösungskategorie, die eine verbesserte Sicherheitsebene für Microsoft Entra ID bietet nun allgemein verfügbar ist. Das erste Produkt, RSA ID Plus M1, ist jetzt im Microsoft Azure Marketplace erhältlich und umfasst wichtige Funktionen, die Unternehmen vor neuen Angriffen schützen und ihnen helfen, die Betriebskontinuität sowohl in Microsoft- als auch in Nicht-Microsoft-Umgebungen aufrechtzuerhalten.

RSA ID Plus für Microsoft M1:

Schützt Ressourcen innerhalb und außerhalb des Microsoft-Ökosystems: RSA ID Plus bietet umfassende Abdeckung für Legacy-, OT-, Microsoft- und Nicht-Microsoft-Umgebungen und bringt moderne Multi-Faktor- und passwortlose Authentifizierung in Rechenzentren, Mainframes, macOS, AD-verbundene Geräte, Entra-verbundene PCs und Server (einschließlich älterer Betriebssystemversionen) sowie andere Webserver und kritische Infrastrukturen, die Entra allein nicht erreichen kann.

Stellt sicher, dass geschäftskritische Ressourcen stets verfügbar und geschützt sind: Die einzigartige Hybrid-HA-Architektur und Offline-Funktionen von RSA sorgen dafür, dass geschäftskritische Ressourcen vor Ort und Laptops außerhalb des Netzwerks immer verfügbar und geschützt sind, selbst wenn Cloud-Dienste nicht erreichbar sind.

Die einzigartige Hybrid-HA-Architektur und Offline-Funktionen von RSA sorgen dafür, dass geschäftskritische Ressourcen vor Ort und Laptops außerhalb des Netzwerks immer verfügbar und geschützt sind, selbst wenn Cloud-Dienste nicht erreichbar sind. Verhindert Angriffe, die die Multi-Faktor-Authentifizierung umgehen: RSA Help Desk Live Verify stoppt Angriffe auf IT-Helpdesk-Mitarbeiter und Benutzer. Die zum Patent angemeldete Technologie nutzt eine Phishing-resistente, passwortlose Identitätsprüfung, um Angreifer daran zu hindern, zum Starten von Angriffen Schwachstellen in Registrierungs- oder Anmeldeprozessen auszunutzen.

Lässt sich nahtlos in Microsoft integrieren: RSA ID Plus arbeitet in Kombination mit Microsoft Entra ID Plan 1 und Plan 2, um Sicherheitslücken ohne Komplexität zu schließen.

"Hochsicherheitsbranchen verfügen über einzigartige Infrastrukturen, die Sicherheitsexpertise erfordern, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und sich gegen neue Bedrohungen zu schützen", sagte Greg Nelson, CEO von RSA. "RSA ID Plus für Microsoft stellt sicher, dass Banken, Krankenhäuser, Behörden und Kraftwerke moderne Sicherheitslösungen einsetzen können, um sich vor neuen Bedrohungen zu schützen und gleichzeitig einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten."

"Die außergewöhnlichen Risiken, denen Finanzdienstleister, das Gesundheitswesen, die Energiebranche und andere stark regulierte Branchen ausgesetzt sind, erfordern außergewöhnliche Sicherheitsfunktionen, die nur RSA und Microsoft zusammen bieten können", so Laura Marx, Chief Marketing and Growth Officer bei RSA. "Mit dem mehrschichtigen Sicherheitsansatz von RSA und Microsoft erhalten Unternehmen sowohl die skalierbare Cloud-Infrastruktur als auch das umfassende Fachwissen im Bereich Identitätssicherheit, das sie benötigen, um KI-gestützte Bedrohungen abzuwehren, betriebsbereit zu bleiben und sicherzustellen, dass alle Benutzer durchgehend produktiv bleiben können."

Benutzer sind eingeladen, RSA ID Plus für Microsoft nächste Woche am Stand #1826R von Microsoft Ignite zu besichtigen.

