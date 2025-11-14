WASHINGTON (dpa-AFX) - Die wegen des sogenannten Shutdowns bisher nicht veröffentlichten Daten zur Lage des US-Arbeitsmarktes im September werden am 20. November um 14.30 Uhr (MEZ) bekanntgegeben. Das geht aus dem am Freitag auf der Internetseite der Regierungsbehörde Bureau of Labor Statistics aktualisierten Veröffentlichungskalender hervor. Die Daten sind eine wichtige Grundlage für Zinsentscheidungen der US-Notenbank. Die ausbleibende Nichtveröffentlichung hat daher an den Märkten für Unsicherheit gesorgt./he/tih

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.