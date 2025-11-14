Die Aktien von Alibaba geraten nach neuen Vorwürfen aus dem Weißen Haus unter Druck. Ein Memo soll dem Unternehmen die Unterstützung chinesischer Militäroperationen zuschreiben - Alibaba weist das entschieden zurück. Welche Chancen bietet der politisch motivierte Rücksetzer für Anleger jetzt?Laut Berichten der Financial Times beschuldigt ein Memo des Weißen Hauses den chinesischen Tech- und E-Commerce-Konzern Alibaba, die chinesische Volksbefreiungsarmee (PLA) bei militärischen Operationen gegen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.