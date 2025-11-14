DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 23.832 Punkte

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Freitag ist es mit den Kursen nochmals leicht nach unten gegangen. An den US-Börsen hatten sich die Kurse vorübergehend etwas erholt, doch bröckelten die Gewinne im späten Geschäft wieder. Ab der kommenden Woche soll die Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten nachgeholt werden, die während des Stillstands der Regierungsgeschäfte ausgefallen war. Im Blick steht dabei vor allem der Arbeitsmarktbericht für September, der nun für Donnerstag angekündigt ist. Bis dahin dürften Anleger vorsichtig agieren, hieß es aus dem Handel.

Ansonsten war die Nachrichtenlage dünn. Die Bilanzsaison neigt sich dem Ende zu. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden am Freitagabend nicht beobachtet.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.832 23.877 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

