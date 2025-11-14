Anzeige
Freitag, 14.11.2025
Trump. Zölle. Craig Parry. Vizsla Copper wird zur strategisch wichtigsten Kupferaktie Nordamerikas
Dow Jones News
14.11.2025 23:03 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 23.832 Punkte

DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 23.832 Punkte

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Freitag ist es mit den Kursen nochmals leicht nach unten gegangen. An den US-Börsen hatten sich die Kurse vorübergehend etwas erholt, doch bröckelten die Gewinne im späten Geschäft wieder. Ab der kommenden Woche soll die Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten nachgeholt werden, die während des Stillstands der Regierungsgeschäfte ausgefallen war. Im Blick steht dabei vor allem der Arbeitsmarktbericht für September, der nun für Donnerstag angekündigt ist. Bis dahin dürften Anleger vorsichtig agieren, hieß es aus dem Handel.

Ansonsten war die Nachrichtenlage dünn. Die Bilanzsaison neigt sich dem Ende zu. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden am Freitagabend nicht beobachtet. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.832    23.877   -0,2% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

