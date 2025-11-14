Zum letzten Mal hat Warren Buffet das Portfolio von Berkshire Hathaway ausgerichtet. Jetzt übergibt die Investorenlegende an Greg Abel - und hat zum Abschied noch einmal eine Überraschung in petto. Als Warren Buffet im Mai 2016 mit seiner Holding Berkshire Hathaway bei Apple einstieg, war das eine faustdicke Überraschung. Nie zuvor hatte die Investorenlegende sein Geld im Technologiesektor angelegt. Jetzt, kurz vor der Übergabe an Greg Abel, tut ...

