DJ Scope stuft Belgien auf A+ (AA-) ab - Ausblick stabil (negativ)
DOW JONES--Die Ratingagentur Scope hat Belgien auf A+ von AA- abgestuft. Der Ausblick sei auf stabil von negativ geändert worden, teilte Scope am Freitagabend mit. Ihre schlechtere Bonitätsnote für das Königreich Belgien begründeten die Analysten mit der sich verschlechternden Lage der öffentlichen Finanzen und der fragmentierten politischen Landschaft, die eine Konsolidierung der Staatsfinanzen erschwere. Gleichzeitig sei die belgische Wirtschaft jedoch "wohlhabend", das Schuldenprofil des Landes günstig und die externe Position solide.
November 14, 2025 16:54 ET (21:54 GMT)
